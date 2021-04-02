التحالف الدولي يدمر مواقع لداعش في الثرثار ومطيبيجة

شفق نيوز / دمر طيران التحالف الدولي، يوم الجمعة، وكرين وكهفين لداعش الإرهابي في منطقتي الثرثار ومطيبيجة ضمن محافظة صلاح الدين، وأسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "طيران التحالف الدولي نفذ صباح اليوم، ضربة جوية في وادي الثرثار ضمن محافظة صلاح الدين، بأمر من قيادة العمليات المشتركة، ما أسفر عن تدمير كهفين وقتل إثنين من الإرهابيين".

وأضافت القيادة، أن "طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية أخرى في منطقة مطيبيجة، أسفرت عن تدمير وكرين للإرهابيين".