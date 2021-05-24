التحالف الدولي يحقق في قصف عين الاسد غربي العراق

شفق نيوز/ أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، يوم الاثنين، عن اجراء تحقيق في القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الاسد غربي العراق.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد واين ماروتو، في تغريدة له على موقع تويتر، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن قاعدة عين الأسد الجوية تعرضت، اليوم، لقصف صاروخي ولم يبلغ عن وقوع اصابات، ويتم الآن تقييم الضرر.

واضاف ماروتو، أن الهجوم قيد التحقيق، مشيراً إلى أن كل هجوم على حكومة العراق وعلى حكومة كوردستان، والائتلاف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية.

من جانبها قالت خلية الإعلام الأمني إن صاروخ نوع كاتيوشا سقط، ظهر اليوم، في محيط قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار، دون خسائر تذكر.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، باستهداف قاعدة عين الاسد بصاروخي كاتيوشا، مشيراً إلى أن الصاروخين سقطا بالقرب من حي المؤسسة في منطقة البغدادي الشرقية ضمن مقتربات القاعدة دون اي خسائر بشرية.

فيما قال قال القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار قطري العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن صاروخاً انطلق نحو قاعدة عين الأسد الجوية، لكنه سقط بالقرب من منازل المواطنين في منطقة المؤسسة شرق ناحية البغدادي.

يذكر أن خلية الإعلام الأمني العراقي أعلنت، في الثامن من نيسان الماضي، إحباط هجوم بـ24 صاروخا على قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم جنودا أمريكيين في محافظة الأنبار غربي العراق.