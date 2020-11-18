التحالف الدولي ومتحدث باسم الكاظمي يعلقان على قصف الخضراء ببغداد

شفق نيوز/ أعلن العقيد واين ماروتو المتحدث باسم التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في العراق وسوريا بقيادة الولايات المتحدة الامريكية يوم الاربعاء ان الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عسكرية عراقية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد لم يسفر عن خسائر في صفوف قوات التحالف.

من جانبه قال اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن "الحكومة الاتحادية تواصل العمل من أجل عراق امن مستقر".

واستدرك القول ان "البعض يعمد على إيجاد ذريعة لقصف مناطق في العاصمة بهدف زعزعة الأمن ، وكانت النتيجة استشهاد طفلة رحلت الى الله تحمل براءتها وإصابة خمسة مدنيين لا ذنب لهم".