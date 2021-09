التحالف الدولي يتحدث عن معلومات "مضللة" بشأن استهداف الأرتال

شفق نيوز/ قال التحالف الدولي المناهض لتنظم داعش بقيادة الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، إن القوافل التي تتعرض لهجمات متكررة تنقل معدات للقوات العراقية وليست تابعة للتحالف الدولي أو أمريكا.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، واين مارتو، في تغريدة على تويتر، "لا توجد قوافل لوجستية للولايات المتحدة والتحالف الدولي في العراق.. إنها معلومات مضللة ودعاية".

وأضاف أن "القوافل اللوجستية تنقل معدات للقوات العراقية، دعما لمهمتها في الحرب ضد داعش، من خلال برنامج القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب".

وبين مارتو، أن "مهاجمة هذه القوافل تعني تعرض القوات العراقية للهجوم".

