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التحالف الدولي: مليشيات أطلقت صواريخ أصابت مدنيين في سوريا

Category: أمـن

Date: 2021-12-31T20:49:37+0000
التحالف الدولي: مليشيات أطلقت صواريخ أصابت مدنيين في سوريا

شفق نيوز/ أفاد مصدر في التحالف الدولي المناهض لداعش بقيادة أمريكا، يوم الجمعة، بأن "ميليشيات" أطلقت صواريخ أصابت مدنيين في محافظة ديرالزور شرقي سوريا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المليشيات أطلقت صواريخ أصابت المدنيين في منطقة دير الزور في سوريا". 

وأوضح أن "الهجوم تسبب بضرر بحق  بالمباني المدنية بمنطقة الشدادي خارج والبعيدة عن معسكر التحالف الدولي". 

وأشار المصدر إلى أن "الأخبار التي نشرت من قبل بعض وسائل الإعلام مليئة بالأكاذيب حول الهجمات الصاروخية، وأن الهجوم تسبب باصابة المدنيين فقط وألحقت الضرر بممتلكاتهم الخاصة".

وقال إن "المليشيات الخارجة عن القانون تهدد أرواح الأبرياء في العراق وسوريا"، مردفا "لا يوجد في الدول ذات السيادة أشخاص يطلقون الصواريخ على الأبرياء". 

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز؛ بان "ثلاثة صواريخ كاتيوشا على الأقل انطلقت من قرب الحدود العراقية مستهدفة قاعدة امريكية في الأراضي السورية المحاذية للعراق".

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