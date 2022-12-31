التحالف الدولي: مقتل أكثر من 600 داعشي خلال عام 2022

شفق نيوز/ أعلنت المتحدثة باسم التحالف الدولي ضد "داعش" راشيل جيفكوت، يوم السبت، أن أكثر من 600 عنصر من التنظيم قتلوا، واعتقل 374 آخرون خلال العمليات التي نفذت في عام 2022.

وقالت راشيل جيفكوت في تصريح صحفي: "لقد أظهر شركاؤنا في العراق وسوريا التزاماً كبيراً لهزيمة داعش، وزادوا من عملياتهم"، محذرة في الوقت نفسه من أن "داعش يستغل أي فرصة ليواصل تحركاته".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، قد نشرت أمس الاول ، التاسع والعشرين من كانون الاول 2022 ، احصائية حول مجموع العمليات التي نفذت في العراق وسوريا خلال هذا العام.

وبحسب سنتكوم، نفذت 313 عملية مشتركة ضد داعش في العراق وسوريا خلال عام 2022، على النحو التالي:

191 عملية مشتركة في العراق أسفرت عن اعتقال 159 من عناصر داعش، ومقتل 220 آخرين.

108 عمليات مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية و14 عملية نفذتها قوات التحالف بشكل منفرد في سوريا، أسفرت عن اعتقال 215 من عناصر داعش، ومقتل 466 آخرين.