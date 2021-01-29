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التحالف الدولي: مقتل العيساوي ضربة كبيرة لداعش

Category: أمـن

Date: 2021-01-29T09:49:34+0000
التحالف الدولي: مقتل العيساوي ضربة كبيرة لداعش

شفق نيوز/ أكد التحالف الدولي، الجمعة، مقتل زعيم تنظيم داعش في العراق، أبو ياسر العيساوي.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف الكولونيل وين ماروتو، "زعيم داعش في العراق أبو ياسر، قتل خلال غارة جوية قرب كركوك في 27 يناير، عبر العملية المشتركة للقوات العراقية والتحالف الدولي، أدت إلى مقتل 10 إرهابيين من داعش".

وأكد أن "مقتل أبو ياسر يمثل ضربة كبيرة أخرى لجهود عودة داعش إلى العراق".

https://twitter.com/OIRSpox/status/1355078375145136131

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعلن أمس الخميس، الإجهاز على العيساوي، الذي وصفه بـ"نائب الخليفة ووالي العراق" في تنظيم "داعش".

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