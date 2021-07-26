التحالف الدولي: لم تشن غارات جوية في العراق منذ أمس

شفق نيوز/ قال التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، يوم الاثنين، إن العراق لم يشهد غارات جوية منذ أمس الأحد، في تعليق على مزاعم تعرض معسكر لأحد فصائل الحشد الشعبي لقصف جوي في النجف.

وقال المتحدث باسم عملية العزم الصلب، الكولونيل واين ماروتو، في تغريدة على تويتر تابعتها وكالة شفق نيوز، إنه "لم تشن غارات جوية في العراق أو سوريا اليوم أو يوم أمس".

وشدد على "حق القوات المتحالفة في العملية بالدفاع عن نفسها، وان فرض الأمن يبقى الأولوية القصوى للتحالف".

وكانت فرقة الإمام علي قد أعلنت مساء اليوم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "طائرة مسيرة قامت بقصف أحد مخازن العتاد في معسكر الديوك في الساعة 3:30 ظهر اليوم الاثنين قبل أن تعاود استهداف نفس المعسكر في تمام الساعة 5:30 عصرا، حيث كانت هناك عملية استطلاعية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم قبل استهداف المعسكر المذكور".

غير ان خلية الإعلام الأمني، نفت ذلك وقالت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قيادة العمليات المشتركة شكلت لجنة تحقيقية للوقوف على أسباب الانفجار وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق اي تقصير.