التحالف الدولي لـ"شفق نيوز": الهجمات ضد الأرتال العسكرية تستهدف عراقيين

شفق نيوز/ أكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن الهجمات التي تتعرض لها الأرتال العسكرية تستهدف عراقيين وليس القوات الأمريكية.

وقال المستشار الثقافي للعمليات المعلوماتية لقوات التحالف الدولي حيدر الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "جميع الأرتال العسكرية هي عراقية بعجلاتها وسائقيها وليست تابعة للقوات الأمريكية".

وأوضح أن "كل المعدات التي تنقل عبر الارتال العسكرية هي تابعة للقوات العراقية سواء كانت مزودة من قبل التحالف الدولي او تم شراؤها من قبل الحكومة العراقية".

وتتكرر الهجمات التي تستهدف أرتال الشاحنات العراقية التي تحمل إمدادات لصالح التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في حوادث لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنها.

لكن فصائل شيعية مقربة من إيران، وعلى رأسها كتائب حزب الله العراقي، توعدت بمهاجمة القوات والمصالح الأمريكية في حال لم تنسحب من البلاد.