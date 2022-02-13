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التحالف الدولي لشفق نيوز: إسقاط طائرة مسيرة قادمة من الحدود الشرقية نحو أربيل

Category: أمـن

Date: 2022-02-13T15:15:53+0000
التحالف الدولي لشفق نيوز: إسقاط طائرة مسيرة قادمة من الحدود الشرقية نحو أربيل

شفق نيوز/ أفاد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، يوم الاحد، برصد عدد من الطائرات المسيرة قادمة من الحدود الشرقية للبلاد، مشيراً إلى اسقاط احدى تلك الطائرات المتجهة نحو اربيل.

وقال مصدر في التحالف لوكالة شفق نيوز، إن أنظمة الرادار التابعة للدفاعات الجوية العراقية رصدت، في وقت متأخر من ليلة أمس، عدداً من الطائرات المسيرة بدون طيار تحلق على ارتفاع منخفض وتطير غربًا،   قادمة من منطقة الحدود الشرقية للعراق، مبيناً أنه تم اسقاط واحدة من تلك الطائرات في حدود مدينة اربيل.

وأوضح المصدر، أنه تم جلب الطائرة التي تم اسقاطها وهي الآن في الحجز ليتم رفع البصمات والبحث والتحليل، مؤكداَ أن  الجهود الإستخبارية والمتابعة مازالت مستمرة.

وشدد المصدر، أنه ‏‎لن يتم التسامح مع الهجمات ضد المنشآت العراقية والشعب العراقي، مشيراً إلى أن التحالف لن يتردد في الدفاع عن نفسه والقوات الشريكة ضد أي تهديد.

ونوه إلى أن تلك الطائرات المسيرة كانت تهدد القوات الأستشارية للتحالف الدولي في أربيل.

 وتنشر وكالة شفق نيوز، صوراً تظهر الطائرة المسيرة التي تمكن التحالف الدولي من اسقاطها ضمن حدود مدينة اربيل باقليم كوردستان.

 

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