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التحالف الدولي: قتل واعتقال 112 فاراً من سجن غويران السوري

Category: أمـن

Date: 2022-01-23T16:04:06+0000
التحالف الدولي: قتل واعتقال 112 فاراً من سجن غويران السوري

شفق نيوز/ كشف مصدر في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، يوم السبت، عن قتل 23 "ارهابياً" فاراً من سجن غويران السوري، واعتقال 89 آخرين من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وابلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "هناك 23 مسلحاً من عناصر داعش تم قتلهم من قبل قوات قسد بعد فرارهم من سجن غويران بمدينة الحسكة السورية".  

وأوضح المصدر، أن "قوات قسد اعتقلت 89 مسلحاً في محيط السجن أثناء محاولتهم الهروب خارج المدينة".

وبحسب المصدر، فأنه  لايوجد اي قتيل او جريح بصفوف قوات التحالف الدولي الموجودين في الأراضي السورية، مؤكداً   أن ما نشر عبر وسائل الإعلام بشان ذلك "غير صحيح".

وفي وقت سابق اليوم، تناولت وسائل اعلام اخباراً أفادت بوقوع قتيل في صفوف قوات التحالف بعد اشتباكات مع عناصر "داعش" في محيط سجن غويران بالحسكة شمال شرقي سوريا.

ويوم الخميس (20 كانون الثاني الحالي)، تمكن عدد من عناصر تنظيم "داعش" من الفرار من سجن غويران بالحسكة، عقب انفجار استهدف السجن شمال شرقي سوريا، على الحدود مع العراق.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان،  فقد حاول عناصر من التنظيم الوصول إلى بوابة السجن وتفجير البوابة بسيارة مفخخة، إضافة إلى تفجير صهريج محروقات، واشتبكوا مع عناصر الحراسة لغرض الفرار.  

وأكدت "قوات سوريا الديمقراطية" حينها، وقوع "محاولة فرار" من سجن "غويران"، وأشارت إلى وقوع اشتباكات.

وفي العراق،  أكد قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار الطائي تأمين الحدود مع سوريا، واشار إلى صعوبة اختراق الحدود من قبل عناصر تنظيم "داعش".

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