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التحالف الدولي: قاعدة عين الأسد تعرضت لهجوم بـ14 صاروخا

Category: أمـن

Date: 2021-07-07T10:34:55+0000
التحالف الدولي: قاعدة عين الأسد تعرضت لهجوم بـ14 صاروخا

شفق نيوز/ أفاد التحالف الدولي بتعرض قاعدة عين الأسد في الأنبار غربي العراق إلى قصف بـ14 صاروخا ما تسبب بإصابة ثلاثة أشخاص يوم الأربعاء.

وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي، تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية لقصف بـ 14 صاروخا".

وأضاف أن "الصواريخ سقطت على القاعدة ومحيطها"، مشيرا إلى "تفعيل تدابير دفاعية لحماية القوة".

وأشار التحالف إلى أن "التقارير الأولية تفيد بوقوع 3 إصابات طفيفة". 

وانطلقت الصواريخ من منطقة المؤسسة بناحية البغدادي التابعة لقضاء هيت غربي الأنبار، كما أبلغ مصدر أمني شفق نيوز.

وقال المصدر إن "قوات الأمن العراقية طوقت ناحية البغدادية بالكامل في محاولة للقبض على منفذي الهجوم الصاروخي".

وأشار المصدر إلى "هدم جزئي لجامع واحتراق دار ومحل، نتيجة القصف الصاروخي على القاعدة والرد من قبل الجانب الامريكي باستخدام منظومة الدفاعات".

وكان مصدر قد قال لشفق نيوز بأن الرد الأمريكي على موقع انطلاق الصواريخ تسبب باحتراق أربعة منازل والسيارة التي التي كانت تحمل قاعدة الصواريخ.

وتتعرض القاعدة، التي تستضيف جنودا أمريكيين، إلى هجمات متكررة كان آخرها هجوم بثلاثة صواريخ أول أمس الاثنين، دون وقوع إصابات.

ويأتي هذا الهجوم غداة هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل.

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