التحالف الدولي: اغتيال القرشي ضربة كبيرة وإنهاء داعش من أولوياتنا

شفق نيوز/ أكد التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، يوم الخميس، أن الهزيمة الحاسمة للتنظيم ما زالت على رأس أولوياته، حتى بعد قتل زعيم داعش أبو إبراهيم القرشي قبل أيام، معتبراً قتل الأخير ضربة كبيرة للدواعش.

وقال التحالف في بيان وزعته وزارة الخارجية الامريكية، وترجمته وكالة شفق نيوز، انه ما يزال ملتزما بقوة "بتحقيق الهزيمة الدائمة لداعش، حيث تؤكد الاحداث الاخيرة في سوريا على النجاح الذي ما زلنا نحققه في إضعاف قيادة داعش، والتهديد المستمر الذي تمثله الجماعة الارهابية على المنطقة وخارجها".

واشار الى ان "التخلص من زعيم داعش محمد سعيد عبد الرحمن المولى، المعروف ايضا باسم القرشي، من ساحة المعركة يشكل ضربة كبيرة اخرى للتنظيم الارهابي. سيواصل التحالف ممارسة الضغط اللازم لمنع اي محاولة من داعش، لاعادة تشكيل نفسه او استعادة السيطرة على الاراضي في سوريا والعراق".

ولفت التحالف الى ما جرى في سجن غويران في الحسكة، قائلا ان "الاجراءات السريعة لشركائنا المحليين والخسائر في صفوف قواتهم، لوقف الهجوم على مركز الاحتجاز في الحسكة، حرمت داعش من محاولة تعزيز قواتها بالمحتجزين الموجودين هناك".

واضاف ان "الهجوم سلط الضوء على ضعف مراكز الاحتجاز المؤقتة وعلى اهمية تأمين الموارد الكاملة لمبادرات التحالف لتأمين الاحتجاز الآمن لمسلحي داعش".

واكد ان "الحاق الهزيمة الدائمة بداعش في العراق وسوريا، تظل على راس أولويات التحالف، ومستمرون في الاستفادة من خبرة التحالف لمواجهة الافرع والشبكات العالمية لداعش، واقتياد أعضائه الى العدالة".

وختم التحالف الدولي بالقول، انه سيستخدم "جميع الادوات المتاحة في السعي من اجل تحقيق هذا الهدف ولن يتهاون الى ان تبدد تهديد داعش".