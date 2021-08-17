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البيشمركة وقوة فرنسية تلاحقان داعش في معاقل ساخنة بين صلاح الدين وكوردستان

Category: أمـن

Date: 2021-08-17T10:39:09+0000
البيشمركة وقوة فرنسية تلاحقان داعش في معاقل ساخنة بين صلاح الدين وكوردستان

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بانطلاق عمليات عسكرية شاملة بمشاركة البيشمركة وقوة من التحالف الدولي في المناطق الممتدة بين اطراف طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين وصولاً إلى حدود قضاء كفري التابعة لإدارة كرميان.

وقال مدير ناحية نوجول التابعة لقضاء كفري وهاب احمد لوكالة شفق نيوز، إن قوات البيشمركة وعناصر عسكرية فرنسية في التحالف الدولي شنت مداهمات وتمشيطاً للمناطق والوديان الوعرة في المناطق الواقعة بين حدود ناحية (نوجول) واطراف قضاء طوز خرماتو.

وبين أن العمليات شملت مناطق وقرى خالية من السكان وأبرزها منطقة (شوراو) غربي الناحية تتنقل فيها عناصر داعش وتتخذها ملاذات ومنطلقات ارهابية.

من الجانب الآخر شنت قوات الجيش والحشد عمليات عسكرية في اطراف طوز خورماتو لملاحقة بؤر داعش في مناطق (قورشاي) و(بلكانة) ولم تتضح حصيلة العمليات حتى الآن.

من جانبه افاد قائممقام طوزخورماتو حسن زين العابدين لوكالة شفق نيوز، بأن العمليات استباقية لتأمين محيط الطوز من اي هجمات او تعرضات ارهابية خلال العاشر من محرم وحماية مناطق الطوز من اي هجمات محتملة بقذائف الهاونات.

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