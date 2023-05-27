البيشمركة والقوات الاتحادية يلاحقون داعش في مناطق متنازع عليها

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني اليوم السبت بانطلاق عملية أمنية مشتركة للبحث عن مخابئ وبقايا تنظيم داعش في مناطق الاهتمام المشترك أو ما تُعرف بالمناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن العمليات انطلقت في ساعة مبكرة من صباح اليوم من حدود كركوك باتجاه مدينة خانقين وشملت قضاء طوزخورماتو.

واضاف، أن القوات المشاركة تتكون من اللواء الـ 3 واللواء الـ 5 واللواء الـ 17 من قوات البيشمركة ومحور "گرمسير" مع قيادات عمليات ديالى .

كما اشار المصدر الى ان القوات الأمنية المشتركة موزعة على محاور أمنية للبحث عن مخابئ داعش في تلك المناطق .

وأكد المصدر أن تنظيم داعش أصبح ضعيفا في تلك المناطق وإعداده قليلة جدا وهو ينفذ عمليات السرقة و الابتزاز للمواطنين الكورد في المنطقة .

وعقد قبل أيام قليل اجتماع مشترك لقيادة عمليات ديالى وقيادة محور "گرمسير" لقوات البيشمركة للتباحث حول التعاون المشترك بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة في مناطق الاهتمام المشترك بحضور قائد عمليات ديالى ومسؤول محور گرمسير لقوات البيشمركة .