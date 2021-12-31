البيشمركة والجيش ينفذان عمليات تمشيط واسعة بين كوردستان وصلاح الدين

شفق نيوز/ اعلن قائد عسكري في البيشمركة اليوم الجمعة، تنفيذ عمليات مشتركة مع الجيش في حدود كوردستان مع محافظة صلاح الدين.

وقال نائب قائد المحور الثاني للبيشمركة (قره تبه – حمرين) اللواء محمد رستم محمد لوكالة شفق نيوز؛ ان "قوات من اللواء الـ17 في قوات البيشمركة وقوات من عمليات الاسايش الخاصة وبمشاركة الجيش العراقي نفذوا عمليات تمشيط بين كوردستان وصلاح الدين في المناطق الممتدة من قورة شاء في اطراف صلاح الدين وصولا الى بلكانة لتعقب أي بؤر أو مفارز لداعش وتحجيم تحركات بقايا الفلول الإرهابية".

وبين محمد؛ ان "العمليات تضمنت محورين الأول ضمن حدود كوردستان أنجزت تفتيشه وتمشيطه البيشمركة والاسايش والمحور الثاني شرقي صلاح الدين أنجزت تمشيطه قوات الجيش العراقي".

وأشار إلى "استمرار العمليات الشاملة للبيشمركة ومن محاور متعددة بمعدل 3 عمليات أسبوعيا منذ الثامن من الشهر الحالي وحتى الآن لمنع عودة عناصر داعش إلى معاقله و شن أي هجمات تعرضية غادرة".

وفي السياق نفسه؛ كشف معاون قائد محور البيشمركة الثاني؛ أن اللواءين المشتركين بين الجيش والبيشمركة والمتفق على تشكيلها في طور إنجاز الأمور الإدارية والفنية والتسليح وتجهيز الاليات العسكرية للانتشار في الفراغات الأمنية وتطهيرها ومسكها لاعادة القرى النازحة وإنهاء خطر التهديدات الإرهابية لعناصر داعش.

ولفت محمد؛ الى اتفاقات بين البيشمركة وقيادات العمليات الاتحادية لتنظيم الانتشار والتمركز العسكري ومسك الثغرات والمناطق الهشة امنيا.