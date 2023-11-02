البيشمركة والجيش يتوصلان لإتفاق بشأن تحديد النقاط العسكرية الجديدة في جبل قرجوغ

شفق نيوز/ أفاد قائد محور كوير- مخمور في قوات البيشمركة سيروان بارزاني، يوم الخميس، بالتوصل إلى اتفاق مشترك مع الجيش العراقي على تحديد النقاط العسكرية الجديدة وتثبيتها في جبل قره جوغ بقضاء مخمور.

وقال سيروان بارزاني في بيان اليوم، إنه "بهدف تثبيت المواقع العسكرية الواقعة في جبل قرجوغ بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، عقدنا اليوم بمعية رئيس أركان قوات البيشمركة الفريق الركن عيسى عُزير وعدد من قادة آخرين في وزارة شؤون البيشمركة اجتماعا مشتركا مع وفد من الجيش العراقي ضم رئيس أركان الجيش العراقي الفريق ٲول قوات خاصة الركن عبدالامير رشيد يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق ٲول الركن قيس خلف رحيمة والعديد من القادة والمراتب العليا في الجيش العراقي".

وأضاف أنه "قمنا بشكل ميداني بزيارة المواقع، وتوصلنا الی اتفاق ملائم لمعالجة الأمور وتحديد النقاط الجديدة وتثبيتها في جبل قرجوغ، الی جانب التٲكيد علی التعاون والتنسيق الدائمين".

وكان حزب العمال الكوردستاني قد أعلن في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عن انسحاب قواته بالكامل من مخيم مخمور الواقع جنوب محافظة أربيل.

وبعد اخلاء الحزب المناهض للنظام في انقرة نقاطه بالمخيم الواقع في جبل قرجوغ حاولت كل من قوات البيشمركة والجيش العراقي ملأ الفراغ إلا أنه بسبب عدم وجود تنسيق مشترك بين الجانبين حدث احتكاك مسلح أسفر عن وقوع ضحايا وجرحى من الطرفين.