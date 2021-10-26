البيشمركة والجيش العراقي يبحثان خطوات تشكيل لواءين مشتركين في المناطق المتنازع عليها

شفق نيوز/ اعلن المركز الاعلامي لوزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، عن اجتماع مشترك بين وفد من الجيش العراقي والبيشمركة لبحث آخر خطوات تشكيل لواءين مشتركين لسد الفراغ الامني في المناطق المتنازع عليها.

وقال المركز الاعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاجتماع "عُقد في مطار اربيل الدولي بمشاركة وفد من وزارة البيشمركة برئاسة رئيس الاركان الفريق جمال ايمينكي، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري والوفد المرافق له، وممثلين عن التحالف الدولي".

وبين ان الاجتماع "تناول خطوات سد الفراغ الامني في المناطق المتنازع عليها وكذلك سير اعمال مراكز التنسيق المشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي".

واضاف انه "في محور اخر من الاجتماع تمت مناقشة نجاح الانتخابات النيابية العراقية المبكرة ونجاح الخطة الامنية الخاصة بها".

واشار البيان الى ان "قوات التحالف من جانبهم تعهدوا بالاستمرار في مساندة قوات البيشمركة والقوات الامنية العراقية وخصوصا لتشكيل لواءين مشتركين"، مضيفا انه "في ختام الاجتماع اكد الجانبان على استمرار التنسيق والعمل المشترك بينهما".

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، وصول وفد عسكري رفيع الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة يرافقه معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وعدد من كبار القادة الأمنيين إلى محافظة أربيل وصلوا، اليوم، الى مدينة اربيل".

وأوضح البيان، أن الوفد سيعقد اجتماعاً موسعاً مع رئاسة أركان البيشمركة للتعاون المشترك بين القطعات الأمنية الاتحادية وقوات حرس الاقليم والبيشمركة وتبادل المعلومات الاستخبارية وبحث التنسيق المشترك حول عمليات محاربة تنظيم داعش الارهابي وأحكام السيطرة على مناطق الاهتمام المشترك ومتابعة القضايا المتعلقة بين الجانبين.