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البيشمركة: عملياتنا دمرت قدرات داعش وترساناته التسليحية بين كوردستان ومحافظتين

Category: أمـن

Date: 2021-12-22T16:03:34+0000
البيشمركة: عملياتنا دمرت قدرات داعش وترساناته التسليحية بين كوردستان ومحافظتين

شفق نيوز/ اكد قائد عسكري في البيشمركة، يوم الاربعاء، تدمير قدرات داعش التسليحية وشل حركته في المناطق الوعرة بين إقليم كوردستان ومحافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال قائد المحور الثاني للبيشمركة (قره تبه – حمرين) اللواء مردان جاوشين، لوكالة شفق نيوز، ان "البيشمركة وخلال اكبر عملية امنية من خمسة محاور انطلقت في الثامن من الشهر الجاري، تمكنت من تدمير مضافات وترسانات داعش التسليحية في المناطق الوعرة والمفتوحة والتلال والكهوف التي لم تصلها أي قوات اتحادية او كوردية طيلة السنوات الماضية بدءا من حدود ديالى وصلاح الدين واطراف قضاء كفري المحاذية للمحافظتين".

وأشار الى "تدمير مضافات تمويل كبيرة لداعش والاستيلاء على صواريخ وكميات من الأسلحة الى جانب شل تحركات عناصر داعش وفقدان قدرته على شن تعرضات إرهابية تستهدف النقاط الأمنية والربايا العسكرية للبيشمركة".

وعزز داوشين تأكيداته "بنجاح العمليات خلال الفترات الماضية وبتنسيق عال مع قيادة العمليات المشتركة والقوات الاتحادية ما اثمر عن تحقيق نتائج امنية كبيرة وابرزها الوصول الى مقبرة لعناصر الشرطة الاتحادية, اختطفهم تنظيم داعش بين ناحيتي العظيم وسليمان بيك وبمعلومات من اسايش السليمانية".

ولفت القائد العسكري الى "استمرار عمليات الدهم والتمشيط في محاور العملية الخمسة لانهاء خطر ووجود بقايا داعش الإرهابي في المناطق الشاغرة بين كوردستان ومحافظتيّ ديالى وصلاح الدين".

واطلقت قوات البيشمركة وبالتنسيق مع القوات الاتحادية منذ أيام عدة عمليات امنية شاملة لتطهير وتفتيش البؤر والفراغات الشاغرة أمنيا من مفارز وبؤر تنظيم داعش على خلفية التعرضات الليلية التي استهدفت ربايا ونقاط البيشمركة في القواطع والمناطق النائية.

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