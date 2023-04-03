البيشمركة تؤشر فراراً جماعياً لـ"داعش" بين خانقين وكوردستان

شفق نيوز/ اكد قائد عسكري في البيشمركة، اليوم الاثنين، فرار غالبية عناصر ومفارز تنظيم "داعش" من المناطق الممتدة بين خانقين وإقليم كوردستان باستثناء مناطق الحواضن "الساخنة".

وقال امر الفوج الثاني اللواء الثالث من المحور الأول للبيشمركة المقدم جليل مام فايق لوكالة شفق نيوز، ان قواطع مسؤوليات البيشمركة الممتدة من منطقة صالح اغا في اطراف خانقين وصولا الى منطقة دكا عند حدود اقليم كوردستان خالية من تنظيم داعش مع فرار غالبية عناصر التنظيم من المناطق القريبة من قواطع البيشمركة نحو مناطق ساخنة بين طوزخورماتو وحدود قضاء كفري مستغلين الفراغات الشاغرة .

وأضاف، أن عناصر داعش مازالت تتواجد في الحواضن الساخنة والمتعاونة مع التنظيم في القرى الواقعة بين حدود ناحية قره تبه ومحافظة صلاح الدين ومناطق أطراف حوض الاصلاح شمالي جلولاء .

وأشار فايق الى الى انتهاء وتلاشي ما يسمى "غزوات رمضان" في اطراف خانقين جراء التنسيق العالي بين الجيش والبيشمركة في المجال المعلوماتي وإغلاق ممرات التسلل والتنقل بين عناصر التنظيم.

وترابط قوات البيشمركة في المناطق المشتركة بين خانقين وأطراف مناطق قضاء كلار التابع لإقليم كوردستان وتحكم سيطرتها التامة على تلك القواطع منذ سنوات طويلة.