البيشمركة تؤشر تناقص "مفارز داعش" بين كوردستان وصلاح الدين وانخفاض "عمليات الخطف"

شفق نيوز/ اشرت قوات البيشمركة المرابطة عند حدود كوردستان وصلاح الدين تناقص اعداد مفارز داعش مع قرب انطلاق العمليات المشتركة بين الجيش والبيشمركة ضمن خطة "التنسيق المشترك".

وقال العميد جمال واراني آمر اللواء 731 في البيشمركة -المحور الثاني لوكالة شفق نيوز؛ إن "مفارز وبؤر داعش تناقصت بشكل واضح في قرى (دوراجي وشوراو وبلكانة سالم وبلكانة سادة وغرة) وفي المناطق الشاغرة بين حدود كوردستان وشرقي صلاح الدين مع قرب انطلاق العمليات العسكرية المقررة بين وزارتي الدفاع الاتحادية والبيشمركة".

وبين واراني؛ أن "اعداد عناصر داعش اصبحت محدودة لا تتعدى العشرات مقارنة بالسنوات والاشهر الماضية"، مشيرا إلى أن خط التماس بين كفري وطوزخورماتو بات تحت السيطرة الامنية.

واكد واراني "تلاشي وانخفاض حوادث الخطف التي تستهدف المزارعين ورعاة الاغنام خلال الاشهر الاخيرة ولم تسجل اي حادثة منذ نحو 8 أشهر"، معتبرا الفراغات الامنية في المناطق المتنازع عليها قريبة من المعالجة والتطهير العسكري.

ويرابط لواء 731 في حدود قضاء كفري وشرق صلاح الدين عند اطراف قضاء طوز خورماتو وتنتشر 4 أفواج من تشكيلاته لحماية القواطع الامنية والقرى والقصبات الساخنة.