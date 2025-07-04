البيشمركة تُدخل "كرميان" بحالة طوارئ بالتزامن مع تحركات للجيش العراقي

شفق نيوز – كرميان

أفاد مصدر أمني، مساء الجمعة، بدخول إدارة كرميان حالة طوارئ، من قبل قوات البيشمركة، بالتزامن مع تحركات للجيش العراقي في المنطقة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوات البيشمركة التابعة إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني في منطقة كرميان، دخلت بحالة الطوارى، بالتزامن مع تحركات للجيش العراقي في تلك المناطق التابعة لإدارة كرميان المستقلة ضمن إقليم كوردستان.

ويأتي ذلك، وسط أنباء عن تحرك للجيش العراقي، باتجاه حقل قنير النفطي في إدارة كرميان، من دون إيضاح تفاصيل أكثر حول أسباب وتوقيت هذا الإجراء.