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البيشمركة تُطهر طريقاً مفخخاً قرب إقليم كوردستان

Category: أمـن

Date: 2021-12-17T09:02:52+0000
البيشمركة تُطهر طريقاً مفخخاً قرب إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة يوم الجمعة أن قواتها تمكنت من إبطال مفعول الغام، وقنابل مزروعة على طريق تم تفخيخه من قبل تنظيم داعش في أطراف إقليم كوردستان.

وقال اعلام الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه نتيجة للتحريات و تمشيطات المستمرة لقوات البيشمركة بحثاً عن بقايا أسلحة و متفجرات و الألغام و القنابل المزروعة لتنظيم داعش الإرهابية، تمكن اللواء 17 لوزارة البيشمركة، بالتنسيق و التعاون مع الوحدات العسكرية ضمن حدود المحور الثاني قرتبة، في قريتي غره و قوري شاي، من الاستيلاء على مخبأ للدواعش، بينما تم نزع فتيل مجموعة من الألغام والقنابل المزروعة على طول الطريق في المنطقة.

وأضاف البيان أنه بعد العملية العسكرية الناجحة الأخيرة، تواصل قوات البيشمركة البحث و التحري المستمر عن بقايا و أوكار إرهابيي داعش.

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