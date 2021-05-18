البيشمركة تكشف عن اجتماعات مرتقبة مع الجيش العراقي لتشكيل غرف عمليات مشتركة

شفق نيوز/ كشف مسؤول في قوات البيشمركة، يوم الثلاثاء، أن اجتماعاً أمنياً كبيراً سيعقد في مدينة خانقين خلال الساعات الـ48 القادمة لتشكيل غرف عمليات مشتركة مع الجيش العراقي بناء على اتفاقيات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.

وقال مدير اعلام المحور الثاني للبيشمركة (قره تبه – حمرين) حيدر احمد لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعاً قريباً سيعقد خلال اليومين القادمين في خانقين بين قيادات امنية من الجيش العراقي والبيشمركة لوضع اللمسات النهائية لتشكيل غرفة عمليات مشتركة ونقاط امنية مشتركة في المناطق الشاغرة والسائبة أمنياً بين القوات الاتحادية والبيشمركة في اطراف خانقين وجلولاء والمناطق المتنازع عليها في ديالى".

وأكد احمد أن "غرف العمليات ستشكل في جميع المناطق المتنازع عليها في كركوك ونينوى وصلاح الدين، بناء على اتفاق تم بين السلطات الامنية في بغداد واربيل وبتوجيه واشراف من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وبين أحمد أن "مهام غرفة العمليات تشمل مداهمات وعمليات ضد اوكار وبؤر داعش في المناطق الشاغرة أمنياً بين الجيش والبيشمركة ونقاط مرابطة مشتركة من الجانبين لانهاء خطر داعش وجيوبه في اطراف خانقين وجلولاء وقره تبه وكذلك في المحافظات الاخرى التي تعاني فراغات امنية خلفتها البيشمركة ابان انسحابها عام 2017".

وأضاف أن "قوات التحالف الدولي سيكون لها دور في دعم واسناد غرف العمليات المشتركة في اطراف ديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين عبر الدعم الفني والجوي".

وتسبب انسحاب قوات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها او المختلطة سكانيا عام 2017 بفراغات امنية رخوة تحولت الى قواطع سائبة أمنياً في اطراف ديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين.

وعلى الرغم من الاتفاقات الامنية بين بغداد واربيل والتحالف الدولي لتشكيل غرف عمليات مشتركة في تلك المناطق، إلا أن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ الميداني بسبب الخلافات السياسية والقومية.