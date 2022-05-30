البيشمركة تقطع تسللات "داعش" بين كوردستان وصلاح الدين

شفق نيوز/ اعلن قادة عسكريون في قوات البيشمركة، يوم الاثنين، عن قطع طرق تسلل عناصر "داعش" ومنعهم من مهاجمة القواطع والنقاط الأمنية في المناطق الممتدة بين حدود اقليم كوردستان ومحافظة صلاح الدين.

وقال امر لواء 17 في البيشمركة، العقيد حكيم كريم ساتي، لوكالة شفق نيوز، إن "قوات اللواء وبعمليات محكمة ومستمرة تضمنت نصب كمائن وتسيير دوريات ورصد مستمر، قطعت طرق مرور داعش نحو نقاطنا وربايانا المرابطة في قواطع المسؤولية".

واكد ان "عناصر داعش عاجزون عن شن أي تعرض او استهداف لنقاط البيشمركة ولم يتمكنوا من تنفيذ أي هجوم بفعل العمليات الاستباقية والمعلومات الاستخبارية المتكاملة"، مضيفاً "قواتنا تحكم سيطرتها على قواطعها الممتدة من اطراف كفري وبمحاذاة مناطق شرقي صلاح الدين".

فيما اقر امر لواء 144 من البيشمركة، العميد جمال واراني، "بخطورة الفراغات الشاغرة بين حدود كوردستان ومحافظة صلاح الدين ووجود ممرات تسلل لعناصر داعش من قواطع شمالي ديالى واطراف صلاح الدين ومناطق جنوب غربي كركوك".

واشار واراني في حديثه لوكالة شفق نيوز، الى استعداد قواته "لمسك واغلاق الفراغات الساخنة في حال استحصال الأوامر العسكرية من قيادات البيشمركة والقيادة الأمنية الاتحادية".

وبين ان "قرارات التنسيق المشترك بين البيشمركة والقوات الاتحادية حيال الفراغات الأمنية الشاغرة، لم تدخل حيز التنفيذ الميداني حتى الان رغم التنسيق العالي المتواصل".

ولفت الى ان "عناصر داعش فقدوا قدرتهم على مهاجمة قوات البيشمركة في قواطع مسؤولياتنا"، مبينا ان "قوات البيشمركة تبحث عن ملاذات ومخابئ بقايا داعش لاستئصالها ومنع مخططاتهم قبل وقوعها".

وترابط الوية البيشمركة في الحدود الساخنة بين اقليم كوردستان وشرقي صلاح الدين لمواجهة تسلل عناصر داعش من حدود كركوك وحمرين وحماية المناطق السكنية من تعرضات وهجمات إرهابية غادرة.