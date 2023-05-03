البيشمركة تعلن عملية امنية مشتركة مع الجيش العراقي غربي نهر دجلة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان يوم الاربعاء تنفيذ عملية امنية بالتنسيق مع الجيش العراقي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "قوات البيشمركة نفذت مع الجيش العراقي الساعة 6:00 صباحا عملية مشتركة في المحور الغربي لنهر دجلة بين منطقتي قرية عين عويز وقرية المحمودية".

واضاف البيان ان "الهدف من العملية كان تفتيش وتمشيط المناطق الواقعة في الفراغ الأمني المشترك بين الجانبين، مشيرا الى ان "العملية انتهت في الساعة 12:00 وشارك فيها لواء المشاة الثامن والفرقة الخامس عشر من الجيش العراقي ".