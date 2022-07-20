البيشمركة تعلن انتهاء العمليات العسكرية المشتركة مع الجيش العراقي في قره جوخ 

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن انتهاء العملية العسكرية المشتركة مع الجيش العراقي لتطهير جبال قرة جوخ من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدة تدمير جميع المواضع والمخابئ التي كان يتخذها التنظيم منطلقا لشن هجماته ضد المدنيين والقوات الامنية وتحرير مساحة ٥١ كم مربع من المناطق الجبلية الوعرة بعرض أكثر من ١٧ كم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد عقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة بين البيشمركة والقوات الامنية المركزية وتنفيذ سلسلة من العمليات المشتركة بين الجانبين، من اجل القضاء على المخاطر الامنية الواقعة في المنطقة الفاصلة بين الجانبين، وابتداء من الساعة السابعة من صباح امس ١٩ تموز الجاري بدأت عملية عسكرية مشتركة بين البيشمركة والقوات الامنية الاتحادية في منطقة قرة جوخ واستمرت العملية ليومين وانتهت اليوم الاربعاء ٢٠ تموز الجاري.

وأشار البيان إلى أن الهدف من هذه العملية كان التطهير الكامل للقسم الغربي والجنوبي الغربي لسلسلة جبال قره جوخ من الارهابيين، مبينا ان قوات البيشمركة شاركت عبر ألوية المشاة وقوات الزيرفاني وقسم من قوات مكافحة الارهاب، ومن القوات الامنية المركزية شاركت الفرقتان ١٤ و١٦ وحدة من مكافحة الإرهاب.

واوضح البيان ان العملية نفذت على مرحلتين المرحلة الاولى انطلقت من الجنوب الغربي من السفوح نحو سلسلة جبال قره جوخ في اليوم الاول وفيها وصلت القوات إلى الأماكن المحددة لها واستهدفت تطهير الجبال ومنع الارهابيين الذين ارادوا الهروب من من المنطقة الجبلية اثناء المرحلة الثانية من العملية.

وتابع البيان ان المرحلة الثانية وبالشكل ذاته، قامت قوة خاصة من الزيرفاني مع قوة من مكافحة الارهاب الاتحادية تطهير من اعلى جبال قره جوخ نحو الجنوب والجنوب الغربي، لافتا الى انه في كلتا المرحلتين اللتين استغرقتا يومين كانت القوة الجوية داعمة ومساندة في العملية.

ونوه البيان الى ان العملية تضمنت تدمير المخابئ والمواضع والمقار التي اتخذها ارهابيو داعش كمراكز للاستراحة والاختباء في جبال قرة جوخ بالكامل، مبينا ان العملية اسفرت عن تطهير ٥١ كلم مربع من منطقة جبلية وعرة وبعرض ١٧ كلم وقتل ارهابيين اثنين والاستيلاء على التجهيزات والمستلزمات العسكرية والطبية وكمية من المستلزمات الغذائية والمستلزمات الخاصة بمنام الارهابيين.

وأشار البيان الى ان الطائرات الحربية استطاعت تدمير عدد من المواضع والكهوف كان الارهابيون يستخدمونها مكانا للراحة.

ولفت البيان الى انه في نهاية العملية اعلنت قوات البيشنات والقوات الامنية الاتحادية في مكان التقائهما النصر الكبير وانهيا العملية بتحية بعضهما.