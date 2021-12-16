البيشمركة تعثر على مقبرة جماعية تضم عناصر من الشرطة العراقية أُعدموا على يد داعش

شفق نيوز/ تمكنت قوة من البيشمركة، يوم الخميس، من العثور على مقبرة جماعية لعناصر من الشرطة، جرى إعدامهم على يد عناصر من تنظيم داعش قرب بلدة في مدينة كفري التابعة لإدارة كرميان المحاذية مع محافظة ديالى.

وقال معاون قائد محور قره تبه- حمرين اللواء محمد رستم، لوكالة شفق نيوز، إن قوة من اللواء ١٤٤ قوات البيشمركة وقوات الاسايش، عثرت على المقبرة التي تضم رفات ١٠ عناصر الشرطة، في منطقة واقعة بين قرية دراجي والغرة شمالي كفري.

وأضاف، "بحسب المعلومات الأولية فإن المقبرة تعود لعام ٢٠١٨، وجرى اعدامهم على يد تنظيم داعش.