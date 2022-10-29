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البيشمركة تصدر توضيحا حول وقوع هجوم لداعش بين ديالى وإقليم كوردستان

Category: أمـن

Date: 2022-10-29T08:06:48+0000
البيشمركة تصدر توضيحا حول وقوع هجوم لداعش بين ديالى وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ نفت قوات البيشمركة المرابطة بين محافظة ديالى وأطراف إقليم كوردستان، يوم السبت، الأنباء المتداولة حول وقوع تعرض من قبل مسلحي تنظيم داعش ضمن قواطعها.

وقال أمر اللواء الثالث من المحور الأول للبيشمركة المقدم جليل مام فائق لوكالة شفق نيوز، إن قوات من الحشد الشعبي المرابطة في أطراف خانقين قرب ناحية (كوله جو) التابعة لقضاء (كبار) قامت بحملة صيانة للأسلحة رافقها عمليات فحص واطلاقات نارية ما جعل البعض يشتبه بوقوع تعرض ارهابي.

واكد أن الحادث بعيد عن قواطع مسؤوليات البيشمركة ولا وجود لأي نشاط ارهابي في أطراف إقليم كوردستان الحدودية مع ديالى.

وترابط قوات البيشمركة عند حدود قضاء كلار مع خانقين وبنقاط رصد منتشرة بانتظام لقطع تحركات بقايا داعش ومنعها من شن التعرضات وبالتنسيق مع قوات الجيش والحشد في أطراف خانقين.

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