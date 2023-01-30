البيشمركة ترصد ممراً "خطيراً" لتسلل داعش بين محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أفاد قائد عسكري في قوات البيشمركة، يوم الاثنين، بوجود ممر تسلل "خطير" يستخدمه عناصر تنظيم "داعش" بين أطراف محافظتي صلاح الدين وديالى.

وقال آمر لواء 17 في البيشمركة العقيد حكيم كريم سآتي، لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش تتسلل وتتحرك في ممر شاغر ضمن مسؤوليات قوات الجيش الاتحادية في منطقة الحفرية بأطراف ناحية سليمان بيك شرقي صلاح الدين، وتصل إلى مناطق أطراف ناحية قره تبه شمال شرقي ديالى وحوض حمرين".

وبين سآتي أن "ممر التسلل يعد نقطة تواصل بين عناصر داعش بين حدود ديالى وصلاح الدين"، مؤكداً في ذات الوقت "عدم وجود أي فراغات او تحركات لداعش ضمن قاطعها وعموم مسؤوليات المحور الثاني للبيشمركة".

وأوضح أن "مسؤوليات اللواء 17 تتركز في أطراف قضاء كفري في مناطق قوره شاي وصولاً إلى شمال شرقي ديالى".

وترابط ألوية البيشمركة عند حدود قضاء كلار بمحاذاة محافظتي ديالى وصلاح الدين .

ولم تسجل أي حوادث أمنية أو خروقات في قواطعها منذ كانون الأول 2021، بعد عمليات عسكرية دمرت أوكار داعش وترسانته التسليحية.