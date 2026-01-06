البيشمركة ترصد طائرة مسيّرة وتفتح نيرانها باتجاهها شرق صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قوات البيشمركة رصدت طائرة مسيّرة مجهولة حلّقت في أجواء منطقة نوجول الواقعة بين قضاء كفري وطوزخورماتو شرقي المحافظة، مؤكداً أنه تم فتح النيران باتجاهها وإبعادها عن المنطقة دون خسائر.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز إن "الطائرة المسيّرة تم رصدها في منطقة متداخلة من حيث السيطرة الأمنية بين قوات البيشمركة وقوات الجيش الاتحادي، حيث جرى التعامل معها فوراً من قبل القوات المرابطة في المنطقة عبر إطلاق النيران باتجاهها لمنع أي خرق جوي أو تهديد أمني محتمل".

وأضاف أن "الطائرة المسيّرة لم يتم إسقاطها، لكنها غادرت الأجواء أو أُبعدت بعد إطلاق النار، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية".

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية المختصة باشرت بفتح تحقيق لمعرفة مصدر الطائرة وأهدافها، مع تعزيز الإجراءات الأمنية ورفع مستوى الجاهزية في المنطقة.

وأشار إلى أن الوضع الأمني في أطراف بلدة نوجول مستقر حالياً، ولا توجد مؤشرات على تهديد مباشر، لافتاً إلى استمرار التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية لضمان أمن المناطق الفاصلة ومنع أي خروقات مستقبلية.