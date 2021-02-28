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البيشمركة تدق ناقوس الخطر: داعش تسلل إلى قرى بين كركوك واربيل

Category: أمـن

Date: 2021-02-28T16:37:31+0000
البيشمركة تدق ناقوس الخطر: داعش تسلل إلى قرى بين كركوك واربيل

شفق نيوز/ أعلن قائد بقوات البيشمركة في كركوك، اليوم الاحد، عن تسلل مسلحي تنظيم "داعش" إلى عدد من القرى على الطريق الرئيس الرابط بين المحافظة واربيل، مشيراً إلى انهم يريدون الحصول على المؤن الغذائية والمستلزمات العسكرية.

وقال الضابط في قيادة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني اللواء حمه ريكر، في تصريح نشره موقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن عدداً من مسلحي داعش تسللوا الى القرى القريبة من الطريق الرئيس الرابط بين كركوك واربيل، مؤكداً أن الاهالي شاهدوهم عياناً في قرية شانشين.

وأضاف أن سبب تسلل اولئك المسلحين يعود الى أن المنطقة تحتوي على عدد من الفلاحين المتعاطفين مع داعش لذلك يتسلل الارهابيون الى قرى المنطقة للحصول على الاغذية والمستلزمات الخاصة.

وتابع أن تلك المناطق كانت خاضعة لسيطرة داعش وغالبيتها من القرى الكوردية التي تحاددها قرى بين الدبس والمنطقة التي تسيطر عليها قوات البيشمركة في مرتفعات كاني دوملان، موضحاً أن داعش استغل الفرصة للتسلل اليها بعد أن اخليت من البيشمركة.

وأشار إلى أن داعش لايمتلك القوة الكافية ليشكل خطراً في المنطقة، إلا أن هناك عدداً غير قليل من سكنة القرى العربية من الذين انخرطوا في التنظيم الارهابي سابقاً وهم الان دخلوا في صفوف الحشد الشعبي، مبيناً أنه متى ما سنحت لهم الفر صة يمدون الدواعش بالاغذية والاسلحة والسيارات الحكومية.

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