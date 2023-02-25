البيشمركة تحذر من "ألغام صدام" بين ديالى وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ حذرت قوات البيشمركة المرابطة على الحدود بين إقليم كوردستان ومحافظة ديالى، يوم السبت، من خطر المخلفات الحربية للحرب العراقية الايرانية المنتشرة في تلك المناطق.

وقال امر اللواء الثالث من المحور الأول للبيشمركة، المقدم جليل مام فايق، لوكالة شفق نيوز، ان "مخلفات والغام الحرب العراقية الايرانية تنتشر في المناطق الواقعة ضمن مسؤوليات البيشمركة بين حدود خانقين وقضاء كلار بمئات الكيلومترات وما زالت خطراً قائماً يهدد المدنيين".

ودعا المزارعين ورعاة الاغنام الى "الحذر التام من دخول مساحات وحقول الالغام التي تعد مصائد موت لكل من يجهل خطرها".

واشار فايق الى ان "حادثة اصابة مزارع او راع اليوم وقعت في قرية (دكة ابراهيم بيك) بين اطراف خانقين وحدود كلار ضمن مسؤوليات الفوج الثاني للواء الثالث البيشمركة بعد عبث رعاة اغنام بمقذوف حربي ما سبب انفجاره واصابة احدهم بجروح ليست بالخطيرة".

وتشهد ديالى والمحافظات الساخنة حوادث انفجارات مستمرة للعبوات والمخلفات الحربية التي تركتها الحروب مع تنظيم داعش خلال السنوات الماضية وخلفت الكثير من الضحايا والمعاقين.