البيشمركة تبلغ مزارعين ورعاة بضرورة اخلاء سفوح جبل مخمور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بأن قوات البيشمركة أبلغت السكان بضرورة إخلاء مشاريع الدواجن، والمزارع في سفوح جبل مخمور جنوب شرق الموصل بسبب تزايد الهجمات التي يشنها مسلحو تنظيم داعش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن البيشمركة أبلغت أصحاب الدواجن ورعاة الأغنام والمزراعين ضمن محيط جبل مخمور بضرورة إخلاء ابنيتهم، والمراعي، والمزارع لما يشكله من خطر عليهم وعلى أسرهم بسبب عمليات داعش الأخيرة في المنطقة.

واختطف تنظيم "داعش" قبل ايام عدة عدداً من المدنيين بنقطة تفتيش وهمية بين حدود نينوى وكوردستان قرب جبل مخمور وهاجمت عدة عجلات واسفر الهجوم عن مقتل واصابة اكثر من 10 مدنيين واختطاف اخرين الى جهة مجهولة.

وسقط مقاتل في الحشد العشائري ضحية وأصيب آخر، يوم التاسع من شهر آب الجاري، في هجوم شنه مسلحو داعش بقضاء مخمور الذي يتبع حاليا محافظة نينوى.

ويقع قضاء مخمور بالضبط بين أربع محافظات في العراق والمحافظات هي اربيل كركوك نينوى و محافظة صلاح الدين.

ويتألف الطابع الأثني في مخمور من القوميتين الكوردية والعربية والأكثرية الساحقة من السكان هم من الكورد حيث يكونون قرابة 90% من نسبة السكان.

وقد اقتطع النظام السابق قضاء مخمور من محافظة اربيل والحقه بمحافظة نينوى بعد العام 1991 ليصبح القضاء من المتنازع عليه بين اربيل وبغداد، ومن المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي الدائم.

يشار الى ان القوات العراقية قد بسطت سيطرتها على القضاء بعد أحداث 16 أكتوبر العام 2017 في الحملة العسكرية التي شنتها الحكومة الاتحادية بعد استفتاء الاستقلال الذي أجراه اقليم كوردستان.