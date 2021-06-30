سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"بفضل التنسيق".. البيشمركة تعلن انخفاضاً كبيراً للعمليات الارهابية في حدود خانقين وكوردستان

Category: أمـن

Date: 2021-06-30T09:38:55+0000
"بفضل التنسيق".. البيشمركة تعلن انخفاضاً كبيراً للعمليات الارهابية في حدود خانقين وكوردستان

شفق نيوز/ أكد قائد عسكري في قوات البيشمركة، يوم الاربعاء، انخفاض معدل الهجمات "الارهابية" في محيط خانقين وحدود اقليم كوردستان الى اكثر من 80% بفعل التنسيق المشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي والعمليات النوعية التي نفذت بين ديالى والاقليم.

وقال اللواء محمد رستم معاون قائد المحور الثاني للبيشمركة (قره تبه- حمرين) لوكالة شفق نيوز، إن غرفة التنسيق الامني المشترك في خانقين بين البيشمركة والجيش العراقي حققت نتائج امنية كبيرة اسهمت بانخفاض الهجمات الارهابية في محيط خانقين بنسبة اكثر من 80%،  بعدما كان التنظيم الارهابي يشن اسبوعياً 3 الى 4 عمليات ارهابية قبل شهرين.

وأشار رستم إلى "وجود تنسيق وتواصل امني عالٍ بين البيشمركة والجيش في محيط خانقين وحدود كوردستان، وصولاً الى حدود صلاح الدين لملاحقة بؤر واوكار تنظيم داعش وتحجيم وجوده.

ولفت رستم إلى أن "العمليات التي نفذتها البيشمركة وبمشاركة نسبية من قوات خاصة عراقية  بين ديالى وكوردستان حققت نتائج كبيرة"، مؤكداً أنها "كانت ضربة كبرى لعناصر التنظيم الارهابي واجهضت قدرتهم على شن هجمات او تعرضات ارهابية".

واتفقت وزارتا الدفاع والبيشمركة على فتح 4 مراكز للتنسيق المشترك بينهما في محافظات ديالى وكركوك ونينوى واطراف مخمور في اربيل لمعالجة الفراغات الامنية الهشة في المناطق المتنازع عليها.

وتتضمن اتفاقية التنسيق المشترك بين الدفاع والبيشمركة 4 بنود, الاول فتح مراكز التنسيق المشترك والثاني مسك الثغرات الامنية بين الجيش والبيشمركة والثالث فتح ونصب نقاط تفتيش مشتركة بين الجانبين والرابع عمليات توسعية في المحاور لتمشيط القواطع ومطاردة بؤر واوكار داعش الى جانب تبادل المعلومات الامنية والاستخبارية لمكافحة الارهاب.

وتسبب انسحاب قوات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها أو المختلطة سكانياً عام 2017 بفراغات امنية  رخوة تحولت إلى قواطع سائبة امنيا في اطراف ديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين.

 

related

رسول: المراكز المشتركة مع قوات البيشمركة ستكون بإشراف الكاظمي

Date: 2021-05-22 07:57:26
رسول: المراكز المشتركة مع قوات البيشمركة ستكون بإشراف الكاظمي

الغرف المشتركة للبيشمركة والجيش العراقي تبدأ "عملياً" برصد تحركات داعش

Date: 2021-05-31 12:52:39
الغرف المشتركة للبيشمركة والجيش العراقي تبدأ "عملياً" برصد تحركات داعش

تنسيق بين الجيش والبيشمركة لمحاصرة داعش في خانقين

Date: 2020-08-06 13:02:26
تنسيق بين الجيش والبيشمركة لمحاصرة داعش في خانقين

البيشمركة تكشف عن اجتماعات مرتقبة مع الجيش العراقي لتشكيل غرف عمليات مشتركة

Date: 2021-05-18 11:30:15
البيشمركة تكشف عن اجتماعات مرتقبة مع الجيش العراقي لتشكيل غرف عمليات مشتركة

العثور على جثتي مدنيين اختطفهما داعش في اطراف خانقين

Date: 2020-08-27 07:07:19
العثور على جثتي مدنيين اختطفهما داعش في اطراف خانقين

مقتل مختار في خانقين بهجوم لداعش

Date: 2021-04-26 20:09:58
مقتل مختار في خانقين بهجوم لداعش

البيشمركة تكشف تفاصيل اتفاقية التنسيق المشترك مع وزارة الدفاع الاتحادية: تضمنت 4 بنود

Date: 2021-05-20 09:52:31
البيشمركة تكشف تفاصيل اتفاقية التنسيق المشترك مع وزارة الدفاع الاتحادية: تضمنت 4 بنود

مقتل واصابة اربعة أشخاص بانفجار في ديالى

Date: 2019-07-21 09:30:38
مقتل واصابة اربعة أشخاص بانفجار في ديالى