البيشمركة: القوات العراقية هي المسؤولة عن حفظ أمن واستقرار سنجار

شفق نيوز/ قال وزير البيشمركة شورش إسماعيل، يوم الأحد، إن القوات العراقية هي المسؤولة على حفظ أمن واستقرار قضاء سنجار ذات الغالبية الإيزيدية والمتنازع عليه بين أربيل وبغداد.

وأضاف إسماعيل في تصريح للصحفيين اليوم، أن الحكومة العراقية هي من أخذت على عاتقها مسؤولية حماية قضاء سنجار، (الذي يتبع إداريا محافظة نينوى شمالي العراق).

وقال أيضا إن القوات العراقية بمختلف صنوفها تتواجد بالقضاء، وهي المسؤولة عن حفظ أمنه واستقراره.

وتوصلت بغداد وأربيل في (9 تشرين الأول من العام 2020)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وكان تنظيم "داعش" قد اجتاح قضاء سنجار عام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.

وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.

وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات مقاومة سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.