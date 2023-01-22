البيشمركة: الطيران العراقي قتل 11 ارهابياً بين صلاح الدين وكوردستان

شفق نيوز/ كشف قائد عسكري في البيشمركة، يوم الأحد، أن الطيران العراقي تمكن من قتل 11 عنصراً من تنظيم "داعش" خلال ضربة جوية في اطراف قضاء طوز خرماتو شرقي صلاح الدين قرب حدود قضاء كفري بإدارة گرميان ضمن إقليم كوردستان.

وقال العميد جمال واراني آمر اللواء 731 في البيشمركة - المحور الثاني لوكالة شفق نيوز، إن قوات اتحادية مشتركة أجرت كشفاً وتمشيطاً لموقع الضربة الجوية خلال الـ 48 ساعة الماضية والتي استهدفت وكرا لعناصر داعش في منطقة (تاوير كوه) بين قريتي الداودية وقضاء طوز خورماتو قرب حدود كفري.

وأضاف، أن "القوات الامنية عثرت على جثة قتيل من داعش، فيما أكدت المعلومات الأمنية والكشف الميداني لموقع الضربة قتل 11 عنصرا كانوا مختبئين داخل ملجئ".

وفي وقت سابق أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، بأن قوة أمنية فتشت مكان الضربة الجوية التي نفذت في قاطع شمال شرقي طوزخورماتو يوم أمس، وعثرت على خمس جثث للإرهابيين تم التعرف على اثنين منها والبقية على شكل أشلاء متناثرة، كما عثرت على أسلحة ومخازن عتاد، فضلاً عن مواد لوجستية.

وأوضحت أن القطعات الامنية مازالت مستمرة في عملية البحث والتفتيش في المكان المستهدف.