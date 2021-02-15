البيت الأبيض: الرئيس بايدن تلقى إحاطة بشأن القصف على أربيل

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقى إحاطة بشأن القصف الصاروخي الذي استهدف اربيل عاصمة إقليم كوردستان.

جاء ذلك نقلاً عن قناة "الشرق" السعودية على لسان مصدر في البيت الأبيض.

واستهدفت عدة صواريخ مطار اربيل وأحياء سكنية، تسببت بمقتل مقاول مدني وإصابة ستة اشخاص بينهم جندي امريكي بحسب التحالف الدولي.

ووصف الرئيس العراقي برهم صالح، القصف بالتصعيد الخطير.

وقال في تغريدة له، "إستهداف أربيل الذي اوقع ضحايا، يُمثل تصعيد خطير وعمل إرهابي اجرامي يستهدف الجهود الوطنية لحماية امن البلاد وسلامة المواطنين.لا خيار لنا إلا تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى الإرهاب والمحاولات الرامية لزج البلد في الفوضى".

من جانبه قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، "لقد أوعزت إلى الأجهزة الأمنية بالشروع في فتح تحقيق شامل، وقد تحدثت مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول سبل التعاون للعثور على الخارجين عن القانون الذين ارتكبوا هذا العمل الإرهابي".

كما وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيقية عقب القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل.

وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني فإن اللجنة ستكون مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كوردستان لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء اليوم الإثنين، مما ادى الى اصابة عدد من الأشخاص.