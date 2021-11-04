البنتاغون يؤكد التزام واشنطن بسحب القوات القتالية

شفق نيوز/ أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، يوم الخميس، التزام واشنطن باتفاقه مع بغداد بسحب القوات المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الجاري.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، جيسيكا ماكنولتي، في تصريح أوردته وسائل إعلام أمريكية، إن الولايات المتحدة ستفي بالالتزامات التي تعهدت بها في البيان المشترك الذي أعقب الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق في يوليو الماضي، وستواصل العمل لتحقيق هذا الهدف مع الشركاء العراقيين.

وكانت بغداد وواشنطن قد اتفقتا خلال جلسة الحوار الاستراتيجي في يوليو على سحب كافة القوات القتالية الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الجاري.

وأضافت ماكنولتي أن "التنسيق مستمر من خلال المحادثات الفنية العسكرية الجارية بشأن الانتقال إلى دور التدريب والإرشاد والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخبارية".

وشددت ماكنولتي أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالحفاظ على الوجود العسكري الأميركي في العراق بدعوة من الحكومة العراقية، لدعم قوات الأمن العراقية وقوات البشمركة في قتالها ضد داعش".