البنتاغون يوقع عقداً بـ12 مليون دولار لدعم دبابات "أبرامز" في معسكر التاجي

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، يوم الاثنين، عن إبرام عقد جديد مع شركة "جنرال دايناميكس" للأنظمة البرية، لتقديم خدمات الدعم اللوجستي والصيانة لأسطول الدبابات العراقية من طراز "أبرامز" الأسبوع الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي تابعته وكالة شفق نيوز، أن العقد الذي تبلغ قيمته 11,994,680 دولارا أمريكيا، مخصص لدعم دبابات "M1A1SA أبرامز" وعربات الإنقاذ المدرعة M88A1/A2 التابعة للجيش العراقي.

وأوضح البيان أن العمل سيجري داخل معسكر التاجي، وأنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ بنود العقد بنهاية العام الجاري.

وأشارت الدائرة التعاقدية في الجيش الأمريكي إلى أن تمويل هذا المشروع تم عبر مبيعات عسكرية خارجية مخصصة للعراق، مؤكدة أن هذا التعديل الأخير رفع القيمة الإجمالية التراكمية للعقد المبرم مع الشركة إلى أكثر من 90.9 مليون دولار.

ويعد معسكر التاجي أحد أهم المراكز الاستراتيجية لصيانة السلاح المدرع في العراق، حيث تعتمد القوات البرية العراقية بشكل أساسي على دبابات "أبرامز" الأمريكية في عملياتها القتالية وخطط الانتشار الدفاعي.