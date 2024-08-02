البنتاغون يكشف أسباب قصف جرف الصخر

شفق نيوز/ كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الجمعة، عن تفاصيل الضربة التي وجهتها لمقر تابع للحشد الشعبي في ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل العراقية.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة الحرة، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "الضربة كانت دفاعية، وجرى تنفيذها بعد رصد هجوم على وشك الوقوع".

وأضافت سينغ، أن "الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ التدابير الدفاعية لضمان سلامة جنودها ومصالحها في العراق والمنطقة".

وأشارت إلى أن "الوزير لويد أوستن كشف عن التغييرات الجارية والمستقبلية في القوات الأميركية بمنطقة الشرق الأوسط، ولكن لا يوجد قرار بعد بشأن القدرات الدفاعية المتوقع نشرها".

وأوضحت سينغ، أن "هناك إجراءات إضافية تشمل تغييرات في وضع القوة الدفاعية الحالية والمستقبلية والتي ستتخذها الوزارة لدعم حلفائها في المنطقة"، لافتة إلى ان هذه الخطوة قد تشمل "نشر قوات إضافية في المنطقة".