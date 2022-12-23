البنتاغون يعلن مصرع جندي أمريكي في العراق

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الجمعة، مصرع جندي من مشاة البحرية، كان يدعم عملية العزم الصلب في العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "الرقيب (صموئيل دي ليتشي)، 32 عامًا، من جيفرسون، تينيسي، توفي في 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، نتيجة لحادث غير قتالي في العراق".

وأضافت أن "هذا الحادث قيد التحقيق".

وبحسب البنتاغون، جرى تعيين ليتشي في كتيبة المارينز الثالثة، قيادة العمليات الخاصة للقوات البحرية، كامب ليجون، نورث كارولينا.