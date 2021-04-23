سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البنتاغون يعلق على قصف مطار بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-04-23T04:48:55+0000
البنتاغون يعلق على قصف مطار بغداد

شفق نيوز/ قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، إن البنتاغون على علم بالتقارير الإعلامية حول استهداف مطار بغداد وإنه يراقب الأوضاع، بحسب قناة الحرة.

وتعرضت القاعدة الأمريكية العسكرية داخل مطار بغداد الدولي، إلى قصف بثلاثة صواريخ، سقط أحدها قرب مهبط الطائرات الخاص بالقوات الامريكية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "الصاروخين الآخرين سقطا على مقربة من كرفانات حماية السجن المركزي في المطار العسكري القريب من القاعدة العسكرية الأمريكية، ما تسبب بإصابة أحد عناصر حماية السجن، وهو عراقي، بجروح".

وأردف المصدر بأن القوات العراقية عثرت على منصة إطلاق الصواريخ ضمن مقتربات منطقة حي الجهاد القريب من المطار من جهة الشرق، وبين أن الصواريخ أطلقت من اعلى سطح منزل خال من ساكنيه الذين غادروه قبل أسبوع ضمن حي الجهاد.

وأظهرت وثيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية، تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، عن نية ما وصفته بجماعات خارجة عن القانون باستهداف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي.

وأوردت الوثيقة نية تلك الجماعات شن الهجمات عبر صواريخ كاتيوشا عبر مناطق عدة من بغداد.

related

امريكا تعلن ارتفاع عدد جرحى الهجوم الإيراني

Date: 2020-01-31 09:49:10
امريكا تعلن ارتفاع عدد جرحى الهجوم الإيراني

البنتاغون: وكلاء إيران "أكبر" تهديد لمهمة محاربة داعش

Date: 2021-02-09 17:24:09
البنتاغون: وكلاء إيران "أكبر" تهديد لمهمة محاربة داعش

البنتاغون تتحدث عن نقل عناصر داعش إلى "أماكن سرية"

Date: 2019-10-15 17:28:59
البنتاغون تتحدث عن نقل عناصر داعش إلى "أماكن سرية"

سقوط ضحيتين وجرحى بينهم أطفال بقصف منزل مطار بغداد

Date: 2020-09-28 15:16:53
سقوط ضحيتين وجرحى بينهم أطفال بقصف منزل مطار بغداد

البنتاغون يرسل قوات اضافية الى العراق ومصدر يكشف نتائج محادثات الـ"الباتريوت"

Date: 2020-02-05 17:40:55
البنتاغون يرسل قوات اضافية الى العراق ومصدر يكشف نتائج محادثات الـ"الباتريوت"

البنتاغون: مقتل متعاقد بسكتة قلبية جراء قصف قاعدة عين الأسد

Date: 2021-03-03 15:45:12
البنتاغون: مقتل متعاقد بسكتة قلبية جراء قصف قاعدة عين الأسد

البنتاغون يصدر توضيحاً بشأن نقل قواته من سوريا إلى العراق

Date: 2019-10-20 08:16:45
البنتاغون يصدر توضيحاً بشأن نقل قواته من سوريا إلى العراق

انفجار على طريق مطار بغداد الدولي

Date: 2020-09-30 07:49:40
انفجار على طريق مطار بغداد الدولي