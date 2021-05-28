البنتاغون يخطط لشن ضربات ضد فصائل عراقية

شفق نيوز/ نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها ان البنتاغون يخطط للحصول على موافقة من الرئيس الاميركي جو بايدن لشن هجمات على الفصائل العراقية المدعومة من ايران.

كما قال مصدر لموقع صحيفة "ديلي كولر" الاميركية ان الادارة الاميركية تفكر بجدية في خيارات واسعة من الردود على اعتداء الفصائل الشيعية ضد الاميركيين في العراق.

وكانت قاعدة عين الاسد التي تستضيف قوة اميركية تعرضت لهجوم صاروخي الاثنين الماضي، في آخر هجوم من نوعه ضد الاميركيين خلال الاسابيع الماضية.

واوضح المصدر ان السلطات الممنوحة للقوات الاميركية قائمة منذ اغتيال الجنرال الايراني قاسم سليماني، لكن كل ضربة جديدة تتطلب اذنا مباشرا من الرئيس الاميركي.

واستنادا الى مصدر أخر فان الخطط العملاتية والخيارات المتاحة ستناقش مع البيت الابيض من خلال مجلس الامن القومي.

واوضح المصدر ان المسؤولين سيحاولون الحصول على موافقة بايدن على الضربات في وقت قريب، لكن من دون تحديد اطار زمني محتمل.

لكن المصدر الاول المطلع على الموقف قال ان الاجتماع قد يعقد اليوم الجمعة، لكن لم يتسن التأكد رسميا من ذلك.

ورفض مجلس الامن القومي التعليق على الموقف، كما ان البيت الابيض لم يرد على الاسئلة. ورفض متحدث باسم البنتاغون التعليق ايضا.

واشار التقرير الى قضية قائد عمليات الأنبار بالحشد قاسم مصلح الذي جرى اعتقاله ثم تسوية وضعه من جانب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

لكنه المح الى انه من غير الواضح ما اذا كان بايدن سيمنح الموافقة للبنتاغون.