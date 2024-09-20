البنتاغون: ننفذ عمليات مشتركة مع القوات العراقية ضد خلايا داعش وقادتها

شفق نيوز/ أكدت المتحدثة باسم "البنتاغون" سابرينا سينغ، أن قوات الولايات المتحدة الامريكية تنفذ عمليات مشتركة مع القوات الامنية العراقية ضد خلايا داعش للقضاء على ما تبقى من التنظيم المتشدد.

وقالت سينغ في إفادة صحفية ليل الخميس على الجمعة، إن "تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا للعراق وسوريا، وهو مختلف عما كان عليه في العام 2014".

وأضافت "نحن نراقب الوضع باستمرار، لذا نقوم بأنشطة بالشراكة مع قوات الأمن العراقية والسورية ضد خلايا داعش وقادتها".