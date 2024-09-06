البنتاغون: لسنا مستعدين للانسحاب من العراق

شفق نيوز/ قال مسؤول في البنتاغون، مساء الجمعة، إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي ظهرت في وسائل الإعلام بشأن الخطط المحتملة لسحب القوات الأمريكية من العراق.

وأكد المسؤول الأمريكي، في تصريحات صحفية، أن حكومة بلاده "ليست مستعدة بعد للإعلان عن أي مواعيد محددة".

وكشفت وكالة "رويترز"، بوقت سابق من اليوم، عن توصل الحكومة العراقية والتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش، إلى تفاهم بشأن خطة إنهاء عملياته.

ونقلت الوكالة، عن مصادر قولها إن "الخطة تتضمن خروج مئات من قوات التحالف الدولي من العراق، بحلول سبتمبر/أيلول 2025، أما البقية فسيتم انسحابهم في العام 2026".

كما نقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي كبير، قوله: "لدينا اتفاق، إنها الآن مجرد مسألة متى نعلن عنه".