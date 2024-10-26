البنتاغون: لا استهدافات في العراق ولا تغيير بتموضع القوات الأمريكية

شفق نيوز/ أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، يوم السبت، بأنه لم يتم رصد أي استهدافات في العراق، مشيرا إلى عدم وجود تغيير في "تموضع القوات الأميركية في هذه المرحلة".

وأضاف المسؤول لقناة "الحرة" الامريكية، أن لدى البنتاغون تقييما واضحا حتى الآن حول الأهداف التي ضربتها إسرائيل، ومدى نجاح هذه الضربات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، "تنفيذ ضربات على أهداف عسكرية في إيران، وقال إن هذه العمليات تأتي ردا على "الهجمات المستمرة من النظام الإيراني ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة".

وأعلنت إيران، اليوم السبت أن الهجمات الإسرائيلية عليها أوقعت "أضرارا محدودة" في بعض المواقع، وأشارت إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران.

وقال مسؤول دفاعي أميركي، أمس الجمعة، في تصريح لـ"فويس أوف أميركا"، إن جميع القوات الأميركية الإضافية التي أمر البنتاغون بإرسالها إلى الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الشهر وصلت إلى المنطقة قبل الضربات الإسرائيلية على إيران.

واعلنت وزارة النقل العراقية إيقاف حركة الطيران بشكل تام في جميع مطاراته بشكل مؤقت.