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البنتاغون تعلن خفضاً جديداً للقوات الأمريكية في العراق

Category: أمـن

Date: 2021-01-15T14:57:47+0000
البنتاغون تعلن خفضاً جديداً للقوات الأمريكية في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" يوم الجمعة خفض عديد قواتها في العراق وأفغانستان.

وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر إن عديد القوات الأميركية في كل من العراق وأفغانستان أصبح حاليا 2500 جندي بناء على رغبة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي يريد وقف "الحروب التي لا تنتهي".

وأضاف ميلر أن "الولايات المتحدة اقتربت اليوم أكثر من أي وقت مضى من إنهاء حوالي عشرين عاما من الحرب"، وفق ما أوردته فرانس برس.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة إلى أن "خفض العديد في العراق يعكس زيادة قدرات الجيش العراقي".

وتطالب قوى سياسية وفصائل مسلحة عراقية مرتبطة بإيران بمغادرة القوات الأمريكية البلاد، استجابة لقرار البرلمان العراقي مطلع العام المنصرم.

وجاء قرار البرلمان العراقي عقب اغتيال واشنطن الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بضربة جوية قرب مطار بغداد.

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