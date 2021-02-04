سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البنتاغون: الميليشيات في العراق مبعث قلق ولنا الحق بالدفاع

Category: أمـن

Date: 2021-02-04T08:59:40+0000
البنتاغون: الميليشيات في العراق مبعث قلق ولنا الحق بالدفاع

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن بلاده تدرك التهديد الذي تمثله المليشيات العراقية الموالية لإيران على المصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف "قواتنا موجودة في العراق بدعوة من الحكومة (العراقية) لمساعدة القوات العراقية على ملاحقة داعش، (لكن) المليشيات تشكل مبعث قلق، بسبب هجماتها على القوات والبنى التحتية الأميركية، ولقواتنا الحق في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم". بحسب قناة الحرة الأمريكية.

وأقر كيربي بتحسن قدرة القوات العراقية منذ بداية القتال ضد داعش في عام 2014  فيما أكد أن التصدي لداعش هو "جهد مشترك".

وأوضح أن عملية إعادة انتشار القوات الأميركية في العراق تجري "بالتشاور مع القادة العسكريين والإقليميين، وبالطبع مع الدولة المضيفة"، أي العراق.

كما اكد المتحدث باسم البنتاغون إن وجود القوات الأميركية في سوريا سوف يستمر، طالما هناك تهديد من جانب داعش.

وأضاف قائلا "وجودنا في سوريا صغير وهو يركز على ملاحقة داعش بالتعاون مع قسد، تهديد داعش تقلص كثيرا  خلال السنوات الماضية، لكنه لا يزال موجودا، وطالما كانت حاجة لنا لمواجهته، فسنستمر".

related

مقتل جندي أمريكي في العراق

Date: 2019-10-30 17:24:25
مقتل جندي أمريكي في العراق

البنتاغون يعلن ارتفاعاً بعدد المصابين بقصف عين الأسد

Date: 2020-02-22 08:40:25
البنتاغون يعلن ارتفاعاً بعدد المصابين بقصف عين الأسد

ترامب يسمي مرشحا بدلا من وزير طالب البنتاغون باستقالته جراء جرائم في العراق

Date: 2019-11-25 06:57:29
ترامب يسمي مرشحا بدلا من وزير طالب البنتاغون باستقالته جراء جرائم في العراق

البنتاغون تعلن إصابتين خطيرتين بين قواتها وتتوعد: سنحاسبهم

Date: 2020-03-14 23:13:29
البنتاغون تعلن إصابتين خطيرتين بين قواتها وتتوعد: سنحاسبهم

الجيش الامريكي يعلن استهداف 5 منشآت لكتائب حزب الله في العراق وسوريا

Date: 2019-12-29 19:24:51
الجيش الامريكي يعلن استهداف 5 منشآت لكتائب حزب الله في العراق وسوريا

البنتاغون: ما زلنا نبحث كيفية الرد على مهاجمة قواتنا في العراق

Date: 2020-03-18 22:21:23
البنتاغون: ما زلنا نبحث كيفية الرد على مهاجمة قواتنا في العراق

اعلى جهة عسكرية امريكية تقر باصابات دماغية بقصف ايراني لقاعدة في العراق

Date: 2020-01-25 07:27:21
اعلى جهة عسكرية امريكية تقر باصابات دماغية بقصف ايراني لقاعدة في العراق

البنتاغون: لا علم لنا بإستهداف مصالح امريكية في العراق

Date: 2020-07-12 07:42:34
البنتاغون: لا علم لنا بإستهداف مصالح امريكية في العراق