البنتاغون: الميليشيات في العراق مبعث قلق ولنا الحق بالدفاع

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن بلاده تدرك التهديد الذي تمثله المليشيات العراقية الموالية لإيران على المصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف "قواتنا موجودة في العراق بدعوة من الحكومة (العراقية) لمساعدة القوات العراقية على ملاحقة داعش، (لكن) المليشيات تشكل مبعث قلق، بسبب هجماتها على القوات والبنى التحتية الأميركية، ولقواتنا الحق في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم". بحسب قناة الحرة الأمريكية.

وأقر كيربي بتحسن قدرة القوات العراقية منذ بداية القتال ضد داعش في عام 2014 فيما أكد أن التصدي لداعش هو "جهد مشترك".

وأوضح أن عملية إعادة انتشار القوات الأميركية في العراق تجري "بالتشاور مع القادة العسكريين والإقليميين، وبالطبع مع الدولة المضيفة"، أي العراق.

كما اكد المتحدث باسم البنتاغون إن وجود القوات الأميركية في سوريا سوف يستمر، طالما هناك تهديد من جانب داعش.

وأضاف قائلا "وجودنا في سوريا صغير وهو يركز على ملاحقة داعش بالتعاون مع قسد، تهديد داعش تقلص كثيرا خلال السنوات الماضية، لكنه لا يزال موجودا، وطالما كانت حاجة لنا لمواجهته، فسنستمر".