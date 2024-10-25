البنتاغون: القوات الأمريكية ننفذ عمليات مشتركة في العراق ضد داعش

شفق نيوز/ افادت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) سابرينا سينغ، بأن قوات الولايات المتحدة تنفذ عمليات عسكرية مشتركة مع القوات العراقية ضد تنظيم داعش.

وقال سينغ بمؤتمر صحفي عقدته في واشنطن، إنه "نشاهد بشكل دائم ان داعش يواصل نشاطه في سوريا والعراق".

وأردفت بالقول إن "التنظيم لا يزال يشكل خطرا، لذا فإننا ننفذ عمليات مشتركة مع القوات العراقية ضده".

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية قد نفذت مؤخرا عمليات عسكرية ضد التنظيم المتشدد تمكنت خلالها من قتل مجموعة من القيادات أبرزهم ما يُسمى "والي العراق".